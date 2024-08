La ponctualité à l'aéroport de Kloten mise à mal pendant l'été

Flughafen Zurich tire lundi un bilan morose des vacances estivales, à l'heure ou la rentrée a sonné pour la majorité des écoliers en Suisse. Les tessinois jouissent encore de deux semaines pleines, et les Fribourgeois jouent les prolongations jusqu'à mercredi.

Si la ponctualité s'est améliorée en comparaison annuelle, le zèle appliqué du contrôle aérien, de nombreux orages et une situation géopolitique 'tendue' dans l'est de l'Europe et au Proche-Orient ont péjoré la situation observée au printemps encore, reconnaît l'exploitant du tarmac zurichois dans un point de situation. Le respect des horaires sur les mois de juin et juillet est ainsi jugé insatisfaisant.

Swiss a d'ailleurs prévenu certains passagers qu'il leur faudra s'armer de patience pour le traitement de leurs demandes d'indemnisations pour retards ou annulations de vols en raison 'd'un grand nombre de demandes'.

Flughafen Zurich assure plancher de concert avec la compagnie nationale, le prestataire de services au sol et à bord Swissport, ainsi que l'aiguilleur du ciel Skyguide à un train de mesures pour redresser la situation au plus vite, mais prévient que les plus efficaces auront besoin de temps pour déployer leurs effets.

La fréquentation est en outre demeurée inférieure à celle d'avant l'éclatement de la pandémie de coronavirus. Le pic du 26 juillet avec 111'000 passagers reste ainsi inférieur de quelque 4000 voyageurs à celui de 2019.

Au rang des bonnes nouvelles, les temps d'attentes aux guichets et aux contrôles ont été réduits. Les nouvelles machines d'impression d'étiquettes et de dépose de bagages par les voyageurs eux-même ont aussi permis de raccourcir les délais d'enregistrement. Les deux scanners corporels en cours d'évaluation ont de leur côté pu être testés intensivement.

/ATS