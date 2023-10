La production de Toyota au Japon perturbée après une explosion

Le géant japonais de l'automobile Toyota a dit mardi avoir dû interrompre en partie sa production au Japon en raison d'une explosion survenue chez l'un de ses fournisseurs, sans préciser à ce stade quand les opérations seraient rétablies.

L'incident s'est produit lundi dans une usine de l'entreprise Chuo Spring, fournisseur de suspensions à ressorts pour plusieurs constructeurs automobiles, blessant deux de ses employés, a expliqué Chuo Spring dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'explosion.

Toyota a dû interrompre la production sur certaines lignes de production dans deux de ses usines au Japon dès lundi soir, et un total de dix lignes de production dans six de ses 14 usines de l'archipel étaient affectées mardi, a détaillé le constructeur automobile à l'AFP.

Le groupe devait déterminer mardi après-midi l'impact qu'aurait l'incident sur ses opérations futures, a-t-il indiqué.

Fin août, une panne informatique de grande ampleur, attribuée à une capacité insuffisante de stockage de données, avait paralysé la production pendant toute une journée dans l'ensemble des usines de Toyota au Japon.

Et en février 2022, le groupe avait également été contraint de suspendre toute sa production dans le pays pendant une journée en raison d'une cyberattaque ayant touché l'un de ses fournisseurs, Kojima Industries.

Après avoir été surtout affectée en 2022 par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et la pénurie de semi-conducteurs, la production de Toyota a fortement accéléré depuis le début de cette année.

Sa production mondiale a dépassé 5,6 millions de véhicules sur les six premiers mois de 2023, une hausse de 10,3% sur un an et un nouveau record semestriel pour le groupe, selon des chiffres publiés fin juillet.

Le groupe (qui comprend aussi ses marques Lexus, Daihatsu et Hino) prévoit d'écouler 11,38 millions de véhicules dans le monde sur son exercice en cours 2023/24, ce qui serait un nouveau record et une hausse de 7,8% sur un an.

/ATS