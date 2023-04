La réalisation de la NLFA finie, AlpTransit est dissoute

Avec le sentiment de la mission accomplie, les CFF annoncent vendredi la dissolution de leur filiale AlpTransit, créée pour la réalisation de la Nouvelle ligne ferroviaire alpine (NLFA) du Gothard. Les travaux ont été réalisés dans les temps et selon le budget.

AlpTransit Gotthard AG (ATG) a atteint ses objectifs: les tunnels de base, du Gothard et du Ceneri, ont été mis en service dans les délais et les coûts finaux de la NLFA s’élèvent au total à 12,105 milliards de francs. C'est environ un milliard de moins que le financement de 13,157 milliards approuvé par les Chambres fédérales en 2008 (prix 1998, sans renchérissement).

Conformément à la devise 'Mission accomplie', ATG sera dissoute fin avril 2023 par fusion avec les CFF, indique l'ex-régie fédérale. Sa filiale à 100% a été fondée le 12 mai 1998.

Avec ses 57 kilomètres de long, le tunnel de base du Saint-Gothard est le plus long tunnel ferroviaire du monde. La mise en service du tunnel de base du Ceneri en décembre 2020 a marqué l’achèvement de la NLFA, rappellent les CFF. Il s'est encore agi pour AlpTransit de se consacrer aux travaux de finalisation, par exemple les travaux de démantèlement et de remise en culture à l’extérieur des tunnels.

1800 mètres de dossiers

Les CFF reprennent tous les dossiers d’ATG, qui représentent 1800 mètres alignés, précisent-ils dans leur communiqué. La durée légale de conservation de ces documents est de 20 ans. Ceux destinés à l’historiographie à long terme ont déjà été livrés par ATG à CFF Historic. Il s'agit notamment de dossiers de construction, de la documentation sur les installations des phases préliminaires ainsi que d'une vaste collection multimédia.

L’étroite collaboration entre la Confédération, les CFF et ATG a porté ses fruits pour réaliser l'axe du Saint-Gothard de la NLFA qui est l’expression d’une volonté populaire maintes fois exprimée et la pièce maîtresse de la politique suisse et européenne des transports, relève le communiqué.

/ATS