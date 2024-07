La rentabilité de Swiss diminue au premier semestre

Swiss International Air Lines clôture le premier semestre sur une baisse de performance, dans un environnement difficile. Mais, la compagnie aérienne a transporté davantage de passagers que l'année dernière, ce qui s'est traduit par une hausse du chiffre d'affaires.

Au premier semestre, le résultat d'exploitation de Swiss a diminué de 22% sur un an à 264,2 millions de francs, a indiqué mercredi la filiale helvétique du groupe allemand Lufthansa dans un communiqué. Ce résultat légèrement inférieur par rapport à l'année record de 2023 s'explique, selon la compagnie aérienne, par la normalisation du marché et par une augmentation des coûts.

'La tendance à la normalisation du marché constatée au premier trimestre s'est poursuivie plus rapidement que prévu: le besoin de voyager des gens reste très fort, ce qui nous rend très heureux. Cependant, certaines compagnies aériennes ont déjà atteint, voire dépassé, leur capacité d'avant la pandémie de coronavirus. Cela signifie que la concurrence est devenue nettement plus intense, ce qui se reflète dans des revenus moyens inférieurs à ceux de l'année précédente', explique le directeur financier Dennis Weber.

Outre l'évolution de la situation du marché, les augmentations de salaires négociées dans diverses conventions collectives de travail et les dépenses plus élevées pour l'entretien de la flotte ont notamment influencé les résultats de la compagnie aérienne. Swiss a en outre réalisé des investissements ciblés dans son offre de produits et de services.

Hausse de la fréquentation

Les revenus opérationnels ont par contre augmenté au premier semestre, de 5,5% à 2,7 milliards de francs. La compagnie à la croix blanche a en effet transporté davantage de passagers par rapport l'année précédente. Avec environ 8,5 millions de voyageurs, la fréquentation a progressé de 12,3% entre janvier et juin.

Au cours de la même période, Swiss a opéré au total plus de 69'000 vols, soit 13% de plus qu'au premier semestre 2023. Pour 2024, Swiss prévoit une croissance de sa capacité de près de 10% par rapport à l'année précédente. Cela signifie qu'elle devrait atteindre environ 95% du niveau de 2019, soit avant la pandémie de coronavirus.

Selon le communiqué, le secteur du fret a désormais retrouvé son niveau d'avant la crise. Une forte activité de commerce électronique a permis de compenser une demande plus faible sur les marchés du fret aérien européen et américain en raison de la situation économique.

/ATS