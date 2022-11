La saison touristique d'hiver s'ouvre sous de bons auspices

Les choses reprennent progressivement leur cours habituel dans le tourisme. Après deux hivers perturbés par les restrictions de voyages en lien avec la pandémie, les acteurs du secteur envisagent la saison qui s'ouvre avec un optimisme mesuré.

En moyenne, les nuitées hôtelières devraient s'inscrire en hausse de 1% par rapport à l'avant-crise, a indiqué mercredi Suisse Tourisme dans une conférence de presse.

La légère progression des nuitées par rapport à l'hiver 2018/19, le dernier avant la pandémie, devrait être soutenue par le retour des visiteurs étrangers, a expliqué devant les médias l'organisation nationale de promotion de la Suisse comme destination touristique. Selon ses pronostics, ces derniers devraient générer des nuitées en hausse de 18% sur un an.

Certes, les nuitées de la clientèle indigène resteront plus importantes qu'avant la pandémie, à hauteur de 14% environ. Mais elles seront inférieures d'environ 6% par rapport à celles de la saison précédente. Alors que l'année dernière, les restrictions sanitaires avaient poussé beaucoup d'Helvètes à rester dans leur pays pour leurs congés, ils devraient être cette année plus nombreux à céder à l'appel de l'étranger.

Entre janvier et octobre de l'année en cours, les nuitées dans les hôtels ont à nouveau fortement progressé sur un an, de sorte que le déficit enregistré par rapport à 2019 n'est plus que de 6%. Les hôtes suisses continuent d'être le moteur de la reprise, quand bien même les voyageurs venus de l'étranger sont de plus en plus nombreux.

Défis à relever

Le secteur reste toutefois confronté à de nombreux défis, notamment sur le volet de l'approvisionnement en énergie et de la forte hausse des coûts de cette dernière. Les risques de récession aux Etats-Unis et en Europe, des marchés importants pour le tourisme, pèseront également sur la demande. Enfin, le changement climatique force les entreprises de remontées mécaniques à s'adapter, alors que la saison d'activité est modifiée et raccourcie.

Dans l'ensemble, il ne faut pas s'attendre à un rétablissement complet du tourisme avant 2026, a indiqué Suisse Tourisme, repoussant une nouvelle fois les pronostics de retour à la normalité. Les touristes des marchés lointains mettront en effet du temps à revenir aussi nombreux en Suisse, alors que pour les marchés proches, le retour au niveau de 2019 est prévu pour 2025.

En 2023, les nuitées hôtelières devraient atteindre 95% de leur niveau de 2019. La plus forte présence des hôtes suisses, dont le niveau des nuitées dépassera de 8% celui d'avant crise, ne suffira pas à compenser pleinement le manque de touriste étrangers. En effet, les nuitées des hôtes européens devraient atteindre 91% de leur niveau de 2019, et ce chiffre sera de 73% pour celles générées par les marchés lointains.

/ATS