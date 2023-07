La surélévation du barrage du Sambuco (TI) démarre en 2027

Le barrage du Sambuco dans le Val Lavizzara, au nord du Tessin, le troisième plus important du canton après ceux de Vogorno et Luzzone, va être surélevé et agrandi. La restructuration de l’œuvre, qui prévoit cinq chantiers, devrait démarrer en 2027.

Le projet a été présenté mardi à Bellinzone par les conseillers d’Etat Christian Vitta et Claudio Zali. L’agrandissement prévoit un surélèvement de 15 mètres du barrage, qui passerait ainsi de 130 à 145 mètres.

La capacité du contenu du bassin passera de 63 millions de m3 actuellement à 75-80 millions de m3, soit une augmentation de 20 à 27%. La puissance de turbinage sera relevée de 48 MW à 62 MW (+29%), celle de pompage de 24 MW à 42 MW (+75%) et celle de l’énergie hivernale accumulable de 172 GWh à 207-218 GWh (+20-27%).

La surface du lac artificiel devrait quant à elle passer de 1,11 km2 à 1,25 km2, soit un élargissement de 12%. Le projet tessinois est l’un des 15 projets promus par la Confédération en vue de la hausse de la production électrique hivernale.

/ATS