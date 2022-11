La taxe de séjour va passer à 4,20 francs - prestations offertes

En vue de pérenniser la Neuchâtel Tourist Card (NTC), une carte touristique qui donne accès gratuitement à de nombreuses prestations, la taxe de séjour va être augmentée et passer de 3 francs à 4,20 francs. Les députés ont accepté cette hausse à l'unanimité.

Le montant de la taxe de séjour pourrait être fixé au maximum à 5 francs par nuitée, mais dans les faits le Conseil d’État neuchâtelois n’envisage pas d’aller jusqu’à la nouvelle limite. Il estime toutefois raisonnable de fixer ce nouveau montant dans la loi pour tenir compte de l'éventuelle inflation.

La taxe de séjour passera de 2 francs à 3,20 francs dans les campings et les hébergements collectifs et de 3 francs à 4,20 francs pour le secteur de l’hôtellerie et de la parahôtellerie.

Depuis 2016, Neuchâtel offre à toutes les personnes séjournant dans le canton et s'acquittant de la taxe de séjour une carte d'hôte, la Neuchâtel Tourist Card (NTC). Avec celle-ci, Neuchâtel est la région de Suisse proposant le plus de prestations gratuites à ses hôtes, comme notamment le libre accès aux transports en commun, l'entrée dans les musées ou une croisière de la société de navigation.

En 2021, plus de 155'000 cartes ont été distribuées. Même en augmentant à 4,20 francs, la taxe de séjour reste dans la moyenne suisse.

/ATS