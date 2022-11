Lancement de deux indices boursiers centrés sur l'égalité des sexes

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mardi le lancement de deux indices boursiers axés sur l'égalité des sexes qui comprendront 100 entreprises européennes pour l'un et 40 entreprises françaises pour le second.

Les entreprises intégrant ces indices seront sélectionnées selon quatre catégories de critères: l'équilibre des sexes au sein de la direction et du personnel; l'égalité des rémunérations et l'équilibre entre vie professionnel et vie privée; les mesures favorisant l'égalité des sexes; l'engagement, la transparence et la responsabilité de l'entreprise.

Sur la base de ces critères, le fournisseur de données Equileap, partenaire choisi par Euronext, élabore des notes pour chaque entreprise qui détermineront ou non son inclusion dans l'indice.

La méthodologie de l'indice applique également une politique d'exclusion envers certaines activités, dont les armes controversées telles que définies par l'ONU, le tabac ou le charbon (s'il représente plus de 1% du chiffre d'affaires dérivé).

Parmi les 40 entreprises du CAC 40, seules 19 ont obtenu leur droit d'entrée dans l'indice français d'égalité des sexes.

Ces indices, qui peuvent servir à créer des portefeuilles et ainsi orienter les investissements, sont 'les premiers piliers d'une famille plus large d'indices qui répondent aux défis liés à l'égalité entre les sexes sur le lieu de travail', promet Euronext dans son communiqué.

Depuis 2021, l'opérateur a lancé plus de 30 nouveaux indices prenant en compte les thèmes de l'environnement, du social ou de la gouvernance (ESG), dont le CAC 40 ESG à la Bourse de Paris.

/ATS