Lausanne fait partie des 52 destinations-phares du NYT pour 2023

La ville de Lausanne fait partie de la fameuse liste annuelle des 52 destinations incontournables du New York Times. Le grand quotidien de la côte Est américaine a publié cette semaine ses choix pour l'année 2023.

'Des vues spectaculaires sur le lac Léman et une scène architecturale et artistique en pleine expansion', résume le journal new-yorkais sur son site internet. Le média salue particulièrement l'émergence du nouveau quartier des arts 'Plateforme 10' près de la gare. Lausanne est la seule destination suisse dans cette sélection '52 Places to Go in 2023' et l'une des quinze choisies en Europe.

Dans l'édition en ligne du 'NYT', la ville figure en 38e position de cette liste, qui n'est pas un classement à proprement parler. La ville de Vevey avait eu les honneurs des pages 'Voyage' du média en 2019.

/ATS