Le Bernina Express des Chemins de fer rhétiques (RhB) a 50 ans

Le Bernina Express des Chemins de fer rhétiques (RhB) fête son 50e anniversaire ce samedi. Il relie quotidiennement Coire à Tirano (Italie) depuis le 3 juin 1973. Il a transporté près de 10 millions de voyageurs du monde entier.

La ligne sur laquelle circule le train Bernina Express est 'la plus haute liaison ferroviaire exploitée toute l'année à travers les Alpes', selon les RhB. En 2008, elle a reçu le label du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une liaison ferroviaire entre les Grisons et le nord de l'Italie existait déjà dans les années 1960. L'objectif était au départ de relier les régions de Zurich et de Suisse orientale à Milan via les Grisons. Du côté italien, la ligne Milan-Tirano a été aménagée, mais elle n'a pas connu de succès. Par contre le voyage par le col de la Bernina a rapidement connu une popularité croissante et les RhB ont introduit des liaisons directes entre Coire et Tirano.

Marketing ciblé

Avec le changement d'horaire du 3 juin 1973, la liaison entre Coire et Tirano est devenue le Bernina Express, une ligne commercialisée à des fins touristiques avec un marketing ciblé. Des voix critiques se sont élevées au sein des RhB, car faire de la publicité était mal vu, mais les responsables 'poursuivirent imperturbablement sur cette voie', rappelle la compagnie ferroviaire.

Le Bernina Express est aujourd'hui 'un des trains les plus connus et jouit d'un grand rayonnement international', affirment les RhB. Il revêt 'une grande importance pour le reste du tourisme grison et pour la Suisse en tant que destination touristique'. Au cours des prochaines années, les RhB prévoient de moderniser à nouveau le matériel roulant du Bernina Express ou d'acquérir des wagons panoramiques supplémentaires.

/ATS