Le Bernina Express va fêter son demi-siècle

Parmi les trains touristiques les plus connus de la planète, le Bernina Express va fêter les 50 ans de sa mise en service dans les Grisons. C'était le 3 juin 1973.

En un demi-siècle, près de dix millions de visiteurs ont emprunté la ligne de l'Albula et de la Bernina, confortablement installés dans les wagons panoramiques de la plus haute ligne ferroviaire des Alpes. Celle-ci relie les Grisons à la ville frontière italienne de Tirano. Le voyage dure 4h30.

Depuis 2008, la ligne, exploitée à l'année, est inscrite parmi les trois seules lignes ferroviaires au monde classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

De Coire à Tirano

Ce voyage en train relie la plus ancienne ville de Suisse, Coire, aux palmiers de Tirano, en Italie, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres de Poschiavo. La ligne emprunte deux cols, d'innombrables viaducs, longent des lacs de montagne et des glaciers non loin du Piz Bernina.

Depuis 1992, la traversée des Alpes peut être complétée, en été, par le 'Bernina Express Bus', reliant Tirano à Lugano. Grâce à une halte sur l'Alp Grüm et à des tronçons effectués à une vitesse plus lente, notamment sur le célèbre viaduc de Landwasser, les passagers ont tout le loisir de réaliser quelques photos, afin d’immortaliser leur voyage.

Principalement touristique

A l'origine, la transversale alpine Coire-Tirano devait relier, pour des raisons commerciales, les régions de Zurich et de la Suisse orientale à Milan. Toutefois, alors que la demande pour un trajet vers la capitale de la Lombardie fût, à ses débuts, faible, la ligne passant par le col de la Bernina éveilla peu à peu l’intérêt.

La liaison entre Coire et Tirano devint dès 1973 une ligne principalement touristique. En 1983, le Bernina Express a reçu des nouvelles voitures à fenêtres extra-larges. Ces grandes baies vitrées permettent aux passagers, de bénéficier d'une vue panoramique, unique.

