Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle le peuple à soutenir les TPF

Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle les citoyens à soutenir le 3 mars la participation de 60 millions de francs de l'Etat à l'augmentation du capital-actions des Transports publics fribourgeois (TPF). Il s'agit de faciliter le financement des investissements.

'Il en va de l'amélioration du service ces prochaines années', a indiqué mercredi devant la presse le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité et de l'environnement. Et les TPF en sont l'acteur principal dans le canton, eux qui prévoient d'investir plus de 580 millions de francs pour renforcer leur offre.

Le montant doit servir à rendre les prestations 'encore plus propres et respectueuses de l’environnement'. Les TPF souhaitent par exemple, à la demande des pouvoirs publics, décarboner leur flotte de bus en remplaçant les bus locaux et régionaux qui fonctionnent à l’énergie fossile par des véhicules plus propres et moins bruyants.

'Plus propre, plus vite, plus avantageux, avec une offre étoffée', a résumé son collègue au gouvernement Didier Castella.

/ATS