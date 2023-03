Le Conseil fédéral se réunit à nouveau dimanche

Le Conseil fédéral s'est à nouveau réuni dimanche matin au Bernerhof. Sur une vidéo du site '20 minutes', on voit arriver les membres du gouvernement sont arrivés les uns après les autres au siège du Département fédéral des finances (DFF) à Berne.

Interrogé par Keystone-ATS, le DFF n'a pas souhaité commenter cette rencontre. Selon un photographe de l'agence, les stores du Bernerhof ont été baissés. La vidéo montre l'arrivée au Bernerhof du ministre de l'énergie Albert Rösti, du ministre de l'intérieur et président de la Confédération Alain Berset et de la ministre de la défense Viola Amherd.

Il devrait à nouveau être question du sauvetage de Credit Suisse. L'agence de presse Reuters avait écrit tard samedi soir, citant des personnes au courant des discussions, qu'UBS demande notamment près de six milliards de dollars à la Confédération pour couvrir la liquidation de certaines parties de Credit Suisse et d'éventuels frais juridiques. Les discussions à ce sujet étaient toujours en cours et le chiffre pourrait également encore changer.

/ATS