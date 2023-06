Le Coromandal Express reprend du service en Inde, bilan révisé

La ligne du Coromandal Express, l'un des trois trains impliqués dans la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies en Inde, reprend du service mercredi. La collision a fait 288 morts selon un nouveau bilan.

'Le Coromandal Express est de nouveau sur les rails', a déclaré à la presse Aditya Kumar Chaudhary, porte-parole des chemins de fer indiens. Le train de passagers devait quitter la gare de Shalimar, près de Calcutta, mercredi après-midi, pour un voyage de 25 heures vers le sud, à destination de Madras.

Le trafic ferroviaire avait repris dès dimanche en fin de journée sur le site de la collision de trains survenue vendredi mais la ligne du Coromandal Express était restée fermée.

Nouveau bilan

Tard mardi soir, le secrétaire en chef de l'Etat de l'Odisha, Pradeep Jena, a annoncé un bilan officiel révisé de 275 à 288 morts, après un décompte établi dans les hôpitaux et les morgues.

M. Jena a précisé que 83 corps n'avaient toujours pas été identifiés. Au moins 1'175 personnes ont été blessées, beaucoup sont dans un état critique et encore hospitalisées. Une équipe de six membres du Bureau d'investigation indien (CBI) s'est rendue mardi sur le site de la collision.

Trois trains impliqués

Le Coromandal Express, reliant Calcutta à Madras, avait obtenu le feu vert pour circuler sur la voie principale avant d'être dérouté sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises chargé de minerai de fer, selon la presse.

Le train de passagers a percuté à une allure d'environ 130 km/h le convoi de marchandises près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l'Etat d'Odisha.

Trois wagons sont tombés sur une voie adjacente, heurtant l'arrière d'un autre train de passagers, le Howrah Superfast Express qui assurait une liaison entre Bangalore et Calcutta. Au total, les deux trains transportaient plus de 2'000 passagers.

Erreur humaine possible

Dimanche, le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que la 'cause de l'accident et les personnes qui en sont responsables' avaient été identifiées. Il a également précisé que 'le changement qui s'est produit lors de l'aiguillage électronique est à l'origine de l'accident'.

Le quotidien Times of India, pour sa part, citant un rapport d'enquête préliminaire, indiquait dimanche qu'une 'erreur humaine' de signalisation pourrait avoir causé la collision entre les trois trains.

A ce stade, cet accident ferroviaire est le plus meurtrier en Inde depuis 1995, quand deux trains express entrés en collision à Firozabad, près d'Agra, qui abrite le Taj Mahal, avaient fait plus de 300 morts. Le plus meurtrier de l'histoire du pays reste celui du 6 juin 1981 dans l'Etat de Bihar (est), quand sept wagons d'un train, traversant un pont, étaient tombés dans le fleuve Bagmati, faisant entre 800 et 1'000 morts.

/ATS