Le Grand Hôtel de Locarno devrait rouvrir ses portes en 2025

Abandonné depuis fin 2005, le Grand Hôtel de Locarno devrait revivre, avec un objectif de réouverture en 2025. Le projet émane du multimillionnaire tessinois Stefano Artioli qui veut sauver un établissement mythique du Festival du film.

'L’ouverture du chantier est prévue pour la fin du printemps', a indiqué Stefano Artioli, 61 ans, qui compte parmi les principaux entrepreneurs tessinois, dans une interview parue vendredi dans La Liberté. Conçu par l’architecte Ivano Gianola, de Mendrisio (TI), le projet implique un investissement de quelque 80 millions de francs.

Le projet prévoit la construction de 122 chambres et suites, d’un espace spa et bien-être, d'une terrasse de 700 mètres carrés, de trois restaurants, d'un espace piscine extérieur, d'une grande salle pouvant accueillir 600 personnes et d’un parc de 4000 mètres carrés. La commune de Muralto a délivré le permis à la fin de l'an dernier.

L'établissement mythique, situé un peu sur la hauteur, avec vue sur le lac Majeur, a constitué un haut lieu du Festival du film de Locarno. Des actrices comme Marlene Dietrich ont séjourné dans l'ancien palace construit entre 1874 et 1876. Le site a accueilli les signataires des Accords de Locarno en 1925.

/ATS