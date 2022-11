Le Grand-Pont à Lausanne sera réouvert le 3 décembre prochain, après 46 semaines de travaux de rénovation qui ont chamboulé les déplacements au centre-ville. Il s'agissait de pallier la dégradation de l'ouvrage, construit en 1844, notamment une étanchéité défectueuse.

'Délais et budget - 11,5 millions de francs - ont été parfaitement tenus pour ce chantier extraordinaire qui a représenté un défi fantastique', a affirmé jeudi devant les médias la municipale lausannoise des finances et de la mobilité Florence Germond. Le tout a représenté quelque 30'000 heures de travail sur le pont.

Le tablier du pont - soit la structure qui supporte le trafic - a été démoli et reconstruit, permettant notamment de régler les importants problèmes d'étanchéité. Les maçonneries ont été traitées et les garde-corps remis à neuf dans le respect de l'esprit de cet ouvrage historique, de même que les mâts de drapeaux et l'éclairage public dont la consommation d'énergie a été réduite de près de 75%.

/ATS