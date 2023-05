Le PIB de la Suisse a crû de 0,6%

Après avoir marqué le pas fin 2022, l'économie suisse a repris un peu de vigueur au 1er trimestre 2023, soutenu par la consommation privée et la hausse des exportations. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé entre de 0,6% sur un an et de 0,3% sur trois mois.

Corrigé des effets des événements sportifs, le PIB de la Suisse s'est étoffé au 1er trimestre de 0,5% au regard du dernier partiel de 2022 et de 0,9% en l'espace de douze mois, a indiqué mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

L'évolution s'est révélée conforme aux attentes des économistes sondés par l'agence AWP, ceux-ci ayant anticipé une croissance entre 0,1 et 0,3% sur trois mois et entre 0,6 et 0,7% sur un an.

La croissance de la demande intérieure finale de 0,9% au 1er trimestre par rapport aux trois mois précédents a dépassé sa moyenne historique, observent les économistes de la Confédération. Si la consommation de l'Etat a stagné (+0,0%), celles des privés a progressé de manière substantielle (+0,6%). Les dépenses de consommation dans les services, notamment, ont nettement progressé, entre autres dans le domaine de la mobilité et du tourisme. Portée par le secteur des voyages, qui continue de se revigorer, la création de valeur a enregistré une croissance supérieure à la moyenne dans la branche des transports et de la communication (+0,7%) et dans l'hôtellerie-restauration (+1,0%).

Les dépenses de consommation pour les biens ont présenté une évolution moins favorable, la création de valeur ayant fléchi de 0,4% dans le commerce de détail. Considéré dans son ensemble, le commerce clôt néanmoins le trimestre sur un résultat positif (+2,1%) à la faveur du commerce de gros et des ventes d'automobiles. La plupart des autres branches tertiaires ont également enregistré une évolution positive au 1er trimestre, dont le secteur important des services aux entreprises (+0,2%) ainsi que ceux de la santé (+0,7%) et des activités récréatives (+1,2%).

