Le Parlement cantonal au chevet des finances de l'Hôpital du Valais

Les difficultés financières de l'Hôpital du Valais étaient au coeur de deux motions urgentes vendredi au Grand Conseil valaisan. Les députés ont notamment décidé que le canton prendrait en charge la mise aux normes parasismiques des bâtiments.

L'Hôpital du Valais (HVS) ne parvient plus à financer les investissements prévus notamment pour l'extension et la transformation des hôpitaux de Sion et de Brigue. Ces investissements devraient être supportés entièrement via les tarifs hospitaliers, conformément à la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS), mais les tarifs ne suivent pas la hausse des coûts.

Pour aider l'HVS, des députés du Centre et de l'UDC ont proposé deux pistes. La première est de clarifier les bases légales nécessaires afin que les coûts de mise aux normes parasismiques soient portés par le canton; la seconde est d'actionner le fonds concernant le financement des grands projets d'infrastructure du 21e siècle et d'étendre son utilisation au domaine hospitalier.

/ATS