Le canton de Neuchâtel veut investir dans une agriculture durable

L’agriculture et la viticulture neuchâteloise continuent à se développer durablement. Le canton veut octroyer deux nouveaux crédits destinés aux améliorations structurelles pour un montant de 28,5 millions de francs, dont 14 millions à la charge de la Confédération.

Les crédits demandés devraient générer des investissements totaux de plus de 68 millions de francs, a indiqué lundi devant la presse à Cernier (NE) le conseiller d'Etat Laurent Favre, en charge du développement territorial et de l'environnement. Ils bénéficieront particulièrement aux régions rurales et de montagne du canton.

Pour les prochaines années, le canton de Neuchâtel se fixe trois objectifs prioritaires: valorisation d'une production alimentaire qualitative, promotion de la biodiversité et mise en oeuvre des plans cantonaux climat, phytosanitaire et biocides. Le tout en créant de la valeur ajoutée pour les exploitations neuchâteloises.

Les éléments ressortent du cinquième rapport sur la situation de l'agriculture et de la viticulture pour la période 2019 à 2022.

/ATS