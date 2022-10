Le château de Gruyères réduit largement son illumination nocturne

Monument emblématique, le château de Gruyères (FR) renonce en grande partie à son illumination nocturne, économies d'énergie obligent. Dès lundi, le site historique brillera uniquement les soirs de week-end et les veilles de jours fériés, jusqu'à 23h00.

L’illustre résidence des comtes de Gruyère participe ainsi à l’effort national et cantonal pour diminuer la consommation d'électricité et ce, pour une durée indéterminée, a indiqué vendredi son directeur Filipe Dos Santos et le Conseil de fondation du château. 'Une décision difficile à prendre', précise le communiqué.

'Mais une décision qui s’est imposée comme une nécessité', est-il ajouté. 'Le château de Gruyères est un symbole pour toute une région, et c’est pourquoi nous avons consulté largement pour savoir comment nous allions procéder. Mais il est évident que nous devons, comme tout le monde, participer à l’effort commun.'

/ATS