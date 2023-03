Le chef désigné de l'Usam confronté à des accusations de plagiat

Le directeur désigné de l'Union suisse des arts et métiers (Usam), Henrique Schneider, doit faire face à de graves accusations de plagiat. Il aurait aussi menti sur deux postes de professeur afin d'enjoliver son CV.

Les références aux auteurs de ses publications contiendraient des titres académiques ou des références à des études qui ne sont pas exactes, selon des recherches de la NZZ am Sonntag. Le journal s'est basé entre autres sur une expertise commandée au chercheur autrichien en plagiat Stefan Weber.

Celui-ci écrit sur son site Internet qu'Henrique Schneider est soupçonné d'avoir systématiquement plagié dans ses publications scientifiques depuis au moins dix ans et d'avoir simulé deux postes de professeur, à savoir dans les universités de Vienne et de Graz.

Henrique Schneider a été élu directeur de l'usam en février. Il doit succéder le 1er juillet à Hans-Ulrich Bigler, qui quitte ses fonctions pour raison d'âge après quinze ans à ce poste.

Henrique Schneider n'a pas pu être joint dimanche pour une prise de position. Il a déclaré à la 'NZZ am Sonntag' qu'il ne portait pas de titres académiques et qu'il intervenait chaque fois qu'il remarquait que de tels titres et descriptions de fonctions lui étaient associés.

/ATS