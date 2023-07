Le chômage reste à un niveau bas en juin

La situation sur le marché du travail en Suisse a varié faiblement en juin, restant à un niveau très bas de 1,9%. Le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placements (ORP) a baissé de 2977 personnes à 85'099, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Par rapport à mai, la proportion de sans-emploi a tenu le plancher pluriannuel de 1,9%, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, un repli de 0,1 point de pourcentage est constaté. Il faut remonter à plus de vingt ans, en 2001, pour trouver un taux de chômage mensuel plus bas.

Apuré des variations saisonnières (CVS), l'indicateur du marché de l'emploi s'est stabilisé à 2,0% (en rythme mensuel).

Pour le chômage des jeunes, soit la catégorie 15-24 ans, le Seco a dénombré 94 inscrits de moins (-1,2%) sur un mois, à 7463 personnes. Du côté des séniors, 25'021 personnes figuraient dans les statistiques, ce qui représente une baisse de 1125 chômeurs (-4,3%).

La baisse a également concerné les demandeurs d'emploi, dont le total atteignait 150'618 personnes (-2850 par rapport à mai). Le nombre de places vacantes ont connu un repli anecdotique (-76) à 51'731 unités, selon le communiqué de presse.

Le Seco fournit également les chiffres du chômage partiel pour le mois d'avril. Les réductions d'horaire de travail ont touché 1498 personnes, une progression de 48% (ou 484) en rythme mensuel. Le nombre d'entreprises est resté stable à 74 et celui des heures perdues a décliné de 5,5% à 50'983 unités.

En tout, 2'128 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois d'avril, précise le Seco.

/ATS