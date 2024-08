Le chômage stable en juillet en comparaison mensuelle

La situation sur le marché du travail est restée stable en juillet par rapport à juin, avec un taux de chômage à 2,3%. Corrigé des variations saisonnières, il a augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois pour s'établir à 2,5%.

Sur un an, le taux de chômage a progressé, puisqu'il s'établissait en juillet 2023 à 1,9% ou 2,0% corrigé des variations saisonnières.

Le taux de chômage des jeunes jusqu'à 24 ans a augmenté de 0,2 point de pourcentage sur un mois à 2,2%, tandis que pour les personnes de 50 à 64 ans, il est resté inchangé à 2,1%, précise mardi un communiqué du Secrétariat à l'économie (Seco). Pour la tranche intermédiaire, le taux de chômage s'est établi à 2,6%.

Par région, le taux de sans-emplois s'est établi à 2,0% pour la Suisse alémanique et à 3,3% en Suisse romande et au Tessin. En juin, ce taux avait atteint respectivement 1,9% et 3,2%, rappelle le communiqué.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage en mai s'élevait à 2497. Au cours du même mois, la réduction de l'horaire de travail a touché 4798 personnes, en baisse d'environ un cinquième par rapport au mois d'avril. Le nombre d'entreprises touchées a diminué de 23,1% sur un mois pour atteindre 223.

/ATS