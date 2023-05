Le comité opposé à l'impôt minimal de l'OCDE entre en campagne

L'impôt minimal de l'OCDE ne profitera qu'aux plus riches et aux multinationales, selon le comité référendaire. Le PS, l'USS et AllianceSud présentent jeudi leurs arguments en vue de la votation du 18 juin.

Un impôt minimum pour les grands groupes est attendu depuis longtemps, avance le comité. Mais le projet ne renforce pas le pouvoir d'achat de la population dans tous les cantons et accentue la concurrence fiscale entre ceux-ci.

Le comité plaide en faveur d'un meilleur projet qui ne profitera pas seulement aux multinationales, mais aussi aux personnes vivant en Suisse et dans les pays de production des multinationales helvétiques.

La réforme portée par l'OCDE et le G20 prévoit un taux d'imposition d'au moins 15% au niveau mondial. Il sera appliqué sur le bénéfice des groupes dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros. En Suisse, quelques centaines d'entreprises helvétiques et quelques milliers de filiales de groupes étrangers sont concernées, mais pas les 600'000 PME.

/ATS