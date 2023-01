Le commerce extérieur porté par la hausse des prix en 2022

Le commerce extérieur suisse a affiché l'an dernier une forte croissance, soutenue par l'augmentation des prix. Tant les exportations que les importations ont atteint des records. L'horlogerie et la joaillerie ont été les segments les plus dynamiques.

Les exportations ont ainsi gonflé de 7,2% pour atteindre un nouveau pic historique à 278,6 milliards des francs, mais ont stagné après correction de l'effet prix, a souligné mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les produits chimiques et pharmaceutiques ont apporté la plus grande contribution avec 3,7 milliards de francs. Comme en 2021, l'horlogerie ainsi que la bijouterie et joaillerie se sont révélées les plus en verve, affichant une croissance à deux chiffres de respectivement 11,4% et 14,8%, ainsi qu'un nouveau plus haut en valeur absolue.

Les importations se sont accrues de 16,8% en termes nominaux et ont légèrement progressé en termes réels. La flambée des prix a dopé les produits énergétiques, dont les arrivages ont doublé en termes nominaux pour s'établir à 12,7 milliards de francs (réel: -1,4%).

Au cours du dernier trimestre, les volumes d'échanges se sont amenuisés dans les deux directions du trafic.

La balance commerciale annuelle a bouclé avec un excédent de 43,5 milliards de francs, après 58,5 milliards de francs en 2021.

