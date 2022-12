Le commerce extérieur suisse plombé par la pharma en novembre

Le commerce extérieur suisse a chuté en novembre, plombé par un fort recul des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Au final, l'excédent commercial se tasse pour s'inscrire à un demi-milliard de francs, contre 2,9 milliards en octobre.

Au cours du mois écoulé, les exportations se sont contractées de 9,2% à 20,9 milliards de francs quand les importations ont crû de 1,4% à 20,4 milliards, constate mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué. L'excédent commercial a fondu à 494 millions.

Au chapitre des exportations, si les chiffres s'inscrivent en baisse pour deux tiers des groupes de marchandises, le tableau est particulièrement sombre pour les produits chimiques et pharmaceutiques, qui affichent une baisse de 19,0% ou 2,2 milliards de francs, les ventes de médicaments s'étant effondrées d'un quart. Le rebond des exportations de principes actifs n'a pas permis de compenser cette tendance négative.

Parmi les gagnants, on trouve l'horlogerie, le secteur machines et électronique, les métaux ainsi que les véhicules. Par zone géographique, les exportations vers les Etats-Unis ont flanché de 38,7%, principalement dans les produits pharmaceutiques. Elles ont reculé de 2,7% vers l'Asie et plus particulièrement vers la Chine (-4,3%).

A l'entrées, on enregistre une croissance pour la majorité des groupes de marchandise, avec en tête les produits chimiques et pharmaceutiques (+8,1%) et les produits énergétiques (+,7,1%). Les importations de véhicules, de machines et d'électronique ont en revanche fléchi.

Par zone géographique, si les importations d'Europe et d'Amérique du Nord ont progressé, celles en provenance d'Asie se sont contractées de 10,7%. Fait notoire, les importation de Corée du Sud ont bondi de 69,3%.

/ATS