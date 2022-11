Le commerce extérieur suisse ralentit en octobre

Le commerce extérieur de la Suisse a fléchi en octobre, tant au niveau des exportations que de celui des importations. L'excédent commercial s'est néanmoins accru, atteignant un plus haut de six mois.

Sur le mois sous revue, les exportations se sont contractées de 1,1% à 23,2 milliards de francs, quand les importations ont reculé de 1,4% à 20,3 milliards, constate jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué. L'excédent commercial a progressé à 3,0 milliards.

Au chapitre des exportations, ce sont les véhicules qui ont enregistré le recul le plus marqué, de 26%, après avoir bondi en septembre. Les produits chimiques et pharmaceutiques sont restés à niveau stable.

L'Amérique du Nord a été particulièrement gourmande en produits suisses, les sorties vers les Etats-Unis progressant de 7,3%. En revanche, celles vers l'Asie se sont contractées de 4,7%. La Chine et le Japon affichent des baisses marquées de respectivement 8,5 et 8,9%.

A l'entrée, l'OFDF signale un recul de 8,8% pour les produits pharmaceutiques et chimiques, notamment en provenance de Slovénie et d'Espagne. Les importations de produits énergétiques ont crû de 7,3%, principalement en raison de l'effet de prix. Si les importations en provenance d'Amérique du Nord et d'Europe ont reculé, celles arrivant d'Asie ont gonflé de 3,3%.

/ATS