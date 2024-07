Le « digital lifestyle », un plus pour la transition énergétique

Le style de vie numérique - ou 'digital lifestyle' - permettra d’économiser 10% à 20% d’énergie d’ici 2050. Ce grâce à des technologies plus efficaces et des changements de comportement comme le télétravail, selon une étude de l'Institut Paul Scherrer (PSI).

'L’avènement du numérique ne résout pas tous les problèmes', explique Evangelos Panos, qui a dirigé cette recherche au PSI, cité mercredi dans un communiqué de l'institut. Mais il entraîne la transformation du système énergétique sur la voie qui mène à l’objectif zéro émission nette, selon ces résultats publiés dans la revue Energy Policy.

Avec des collègues du PSI et de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Lidia Stermieri a utilisé le modèle STEM (Swiss Times Energy Systems Model). Il représente le système énergétique suisse et les interactions entre technologies, vecteurs énergétiques, vecteurs d’émissions et secteurs, avec six millions d’équations couplées à six millions de variables.

/ATS