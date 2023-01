Le géant allemand des logiciels SAP va supprimer 3000 emplois

Le spécialiste allemand des logiciels SAP va supprimer 3000 postes cette année dans le monde pour se focaliser davantage sur son activité cloud, dernier épisode d'une série de licenciements au sein des géants du numérique pour réduire les coûts.

'En 2023, SAP va conduire un programme de restructuration ciblé dans certaines divisions de l'entreprise', a affirmé le groupe dans le communiqué présentant ses résultats annuels 2022, publié jeudi.

Le programme 'devrait affecter environ 2,5% des effectifs', ce qui représente 3000 postes, a ajouté l'entreprise. SAP emploie quelque 120'000 personnes dans le monde.

'L'objectif est de mettre davantage l'accent sur les secteurs de croissance stratégique', notamment 'notre transformation accélérée sur le cloud', a ajouté l'entreprise.

Depuis plusieurs années, SAP investit massivement dans le secteur de l'informatique à distance (cloud), porteur d'une importante croissance, au détriment de son activité traditionnelle de logiciels.

La restructuration devrait permettre des économies annuelles de 300 à 350 millions d'euros (presque autant en francs) à partir de 2024, 'ce qui aidera à financer les investissements' dans ce secteur, a ajouté le groupe.

SAP va céder sa participation dans la filiale américaine Qualtrics, spécialiste de 'l'expérience management', qu'il avait placée en Bourse en 2021. Une décision prise, là aussi, pour se 'recentrer' sur son activité cloud.

Ces annonces interviennent alors que les plans sociaux se multiplient dans le secteur du numérique, partout dans le monde.

Après des licenciements chez Amazon, Meta et Microsoft, Google a à son tour annoncé samedi 12'000 suppressions de postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs. Microsoft a lui annoncé mercredi 10'000 licenciements d'ici fin mars.

Le groupe informatique américains IBM, qui se réoriente aussi dans le cloud, va supprimer quelque 3900 postes, soit un peu plus de 1% de ses effectifs, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

Le secteur de la tech fait face à une conjoncture difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements.

Pour l'ensemble de l'année, SAP a fait état d'un chiffre d'affaires de 30,9 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an, et d'un bénéfice opérationnel de 8 milliards d'euros, en baisse de 2%.

