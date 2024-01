Le géant jaune est passé à une flotte 100% électrique à Genève

Après Berne et Zurich, Genève est la troisième grande ville de Suisse et la première romande où La Poste distribue le courrier uniquement avec des véhicules électriques. Le géant jaune vise 2030 pour une électrification complète de sa flotte de distribution.

'La Poste a un rôle à jouer au niveau économique et social, mais aussi par rapport à la durabilité', a indiqué jeudi devant les médias, Laurent Savary, porte-parole de La Poste pour la Suisse romande. Depuis mi-novembre, la distribution des lettres et des colis en Ville de Genève et dans les zones industrielles de Vernier, Meyrin, Carouge et Plan-les-Ouates est effectuée par des véhicules électriques.

Au total, le site de distribution dispose de 85 camionnettes électriques ainsi que de 120 scooters à trois roues électriques, qui étaient déjà en circulation depuis une dizaine d'années. Il a fallu équiper le site de Montbrillant, d'où partent ces véhicules, de bornes de recharge. Un investissement de 1,5 million de francs a permis d'installer 50 bornes, dont cinq pour des charges rapides.

/ATS