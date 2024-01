Le gouvernement et le RN se disputent la défense des agriculteurs

Le Premier ministre français Gabriel Attal et le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella ont affiché chacun de leur côté samedi leur soutien aux agriculteurs. Certains paysans bloquent toujours une autoroute dans le sud-ouest.

L'agriculture est 'un sujet absolument majeur (...) que je prends très au sérieux', a affirmé le nouveau chef du gouvernement lors d'un échange avec des Français organisé près de Lyon. Evoquant l'agriculture comme une 'chance' et une 'fierté' pour la France, il a notamment promis de 'faciliter la vie' des agriculteurs en réduisant les 'paperasseries'.

Quasiment au même moment, Jordan Bardella était sur les terres viticoles du Médoc. Il a dénoncé 'l'Europe de Macron' qui veut, selon lui, 'la mort de notre agriculture' mise en concurrence 'avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français'.

/ATS