Le groupe BVZ commande 25 rames supplémentaires à Stadler Rail

BVZ Holding a passé commande auprès du fabricant thurgovien Stadler Rail pour 25 rames automotrices à crémaillère supplémentaires du type Orion destinées à la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Le contrat se monte à 266 millions de francs.

Dans un communiqué diffusé mardi, MGB précise qu'il s'agit de la plus importante commande de l'histoire du groupe. La commande prévoit la livraison des 25 nouvelles rames comprenant chacune trois voitures entre l'automne 2025 et le printemps 2029, la planification actuelle se basant sur la mise en service d'un train supplémentaire toutes les six semaines.

Y compris la première commande de 12 rames Orion passée en 2020, lesquelles seront toutes en service d'ici la fin de l'année, le volume d'investissement pour l'ensemble des 37 compositions s'élève à environ 420 millions de francs. Pour Stadler Rail, l'ordre de la compagnie valaisanne représente 'la plus grande commande individuelle de chemins de fer à crémaillère que nous ayons jamais reçue', a indiqué Ansgar Brockmeyer, le directeur général de Stadler Rail, cité dans le communiqué.

Les rames automotrices peuvent être utilisées sur l'ensemble du réseau à voie étroite de la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn, reliant Zermatt à Disentis, dans le canton des Grisons. Elles peuvent circuler en traction simple, double ou triple et offrent jusqu'à 438 places assises, dont 72 en première classe.

