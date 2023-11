Le loup pourra être tiré de manière préventive dès décembre

Les loups pourront être tirés préventivement dès le 1er décembre en vue de prévenir des dégâts. Le Conseil fédéral a mis mercredi en vigueur une partie de la révision de la loi sur la chasse.

Le loup reste une espèce protégée. Les cantons ne pourront autoriser de tirs que si la meute a causé de dommages. Le but de cette régulation est que les canidés redeviennent craintifs.

Le Conseil fédéral explique l'entrée en vigueur rapide de la révision par l'augmentation exponentielle des meutes. En 2020, la Suisse comptait 11 meutes et un peu plus de 100 loups. Trois ans plus tard, la population a triplé et 32 meutes ont été observées sur le territoire. Les attaques d'animaux de rente ont explosé, passant de 446 en 2019 à 1480 en 2022.

Les cantons pourront procéder à des tirs de régulation en décembre et janvier déjà.

/ATS