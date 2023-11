Le marché de l'emploi reste solide mais ralentit (KOF)

Le marché de l'emploi suisse continue à croître, mais des signes de ralentissement s'observent en particulier dans le secteur manufacturier qui souffre du ralentissement conjoncturel notamment en Europe.

L'indicateur du KOF pour le 4e trimestre s'est établi à 7,7 points, en repli de 1,5 point par rapport au partiel précédent. Par rapport à son niveau historique de 16,4 points, atteint au 2e trimestre 2022, l'indice a été divisé par plus de deux, tout en évoluant dans la zone de croissance et au-dessus du niveau pré-Covid, indique lundi le rapport trimestriel du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

La valeur moyenne à long terme de cet indicateur est proche de zéro, précise le communiqué.

L'étude, qui se base sur un sondage de 4500 entreprises réalisé en octobre, relève en outre qu'il y a davantage de firmes qui prévoient de renforcer leurs effectifs ces trois prochains mois que de sociétés songeant à supprimer des postes.

Les perspectives d'emploi dans les différents secteurs sont toutefois différentes.

Dans l'industrie, une majorité d'entreprises prévoit de réduire le nombre de collaborateurs et collaboratrices au cours des trois prochains mois. Les perspectives ne sont cependant pas assombries depuis le dernier sondage, mais 'quelque peu améliorées', soulignent les experts du KOF.

Ces derniers observent également un recul de l'indicateur de l'emploi dans le commerce du gros et de détail. Le transport et la santé restent en revanche dynamiques. Les branches de la construction, la restauration-hôtellerie et les services financiers vont quant à elles continuer à embaucher du personnel.

/ATS