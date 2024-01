Le millésime 2023 s'annonce « réjouissant » en Valais

Les conditions météo ont mis sous pression les vignerons valaisans en 2023. A force de travail, ceux-ci ont toutefois obtenu des vendanges de qualité qui débouchent sur un millésime 'réjouissant' et 'de qualité', annonce jeudi l'office de la vigne et du vin.

Avec 45,7 millions de kilos de raisins encavés, la récolte est semblable à celles de 2019 et 2022, poursuit le canton dans un communiqué. Composée de quelque 26 millions de kilos de raisins rouges et 20 millions de kilos de raisins blancs, elle affiche un volume supérieur de 10% à la moyenne décennale.

Le millésime est qualifié de 'millésime de vigneron'. Cela signifie que sa qualité est particulièrement liée au savoir-faire des viticulteurs qui ont su obtenir un beau produit malgré les conditions climatiques.

Le temps s'est montré en effet capricieux, avec un printemps très humide suivi d'un été très contrasté. Les épisodes de canicule ont stressé la vigne par endroits et ralenti le développement et la maturation du raisin.

L'orage de grêle qui a frappé le canton le 24 juillet a provoqué des dégâts aux cultures de fruits et légumes mais aussi dans certains vignobles. Quant aux maladies fongiques le mildiou et l'oïdium, elles 'ont été bien maîtrisées par les vignerons et n'ont pas provoqué de dégâts', note l'office de la vigne et du vin.

/ATS