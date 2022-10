Le navire Temenos en perdition, son capitaine pointé du doigt

Le titre Temenos était en chute libre à la Bourse suisse vendredi, au lendemain d'un avertissement sur résultats au troisième trimestre et d'un sérieux coup de rabot sur les objectifs.

Dans la communauté financière, les annonces de la veille suscitent la consternation, alors que la direction du développeur genevois est une nouvelle fois remise en question.

A 10h20, la nominative Temenos dévissait de plus d'un cinquième (-21,3%) à 51,48 francs, à contre-courant de son indice de référence (SLI), qui s'enrobait de 1,03%.

'Les objectifs pour la fin de l'exercice 2022 étaient déjà considérés comme menacés', rappelle dans une note Michael Foeth, de Vontobel. L'analyste estime cependant que l'ampleur surprenante de l'écart risque de 'peser une nouvelle fois lourdement sur le moral et la crédibilité de la direction'.

Dans la foulée, il a sabré son objectif de cours de plus d'un quart, à 87 francs, contre 122 précédemment, et relève sa prime de risque de manière 'substantielle', réaffirmant dans la foulée sa recommandation d'achat (buy).

Les experts de Bryan Garnier ont placé sous revue leur recommandation d'achat du titre ainsi que l'objectif de cours fixé jusqu'ici à 118 francs, estimant qu'après l'avertissement sur chiffres et le sabrage de ses ambitions annuelles, Temenos ne sera vraisemblablement pas en mesure non plus d'honorer sa feuille de route à l'horizon 2025.

Kepler Cheuvreux a dégradé sa recommandation à 'hold', contre 'buy' jusqu'ici, là aussi avec une réduction de plus d'un tiers de l'objectif de cours, à 58 francs. Jefferies préconise également la conservation du titre, avec un objectif amputé de 'seulement' un quart, à 55 francs.

Catharsis après stagnation

Les annonces de la veille dans la soirée 'ont confirmé nos préoccupations', a lancé l'actionnaire activiste Petrus Advisers dans une missive acerbe intitulée 'la catharsis après la stagnation', soulignant son récent appel à la direction et à la présidence pour un retour à des ambitions plus réalistes et une meilleure communication aux marchés.

Cela comprend 'une orientation appropriée sur l'avancement de nouveaux contrats importants en suspens', mais aussi l'ajustement de la feuille de route stratégique 2022-2025. L'annonce du départ immédiat du directeur commercial (CRO) Eric Gerber, quelques mois seulement après son entrée en fonction, représente une 'répartition discutable des responsabilités', selon le fonds basé à Londres.

Jeudi soir, Temenos avait pré-annoncé des résultats en net recul au sortir du troisième partiel en raison notamment des 'banques qui ont retardé leurs décisions de signature dans les dernières semaines du trimestre en raison des incertitudes liées à la dégradation de l'environnement macroéconomique'.

Le résultat opérationnel (Ebit) a fondu de plus de moitié en rythme annuel, à 40,8 millions de dollars, et la marge afférente de 18 points de pourcentage, à 19,2%. Quant au bénéfice par action (BPA) exprimé en dollars, il s'est effondré de près de deux tiers (-59%) à 38 cents.

Face à cette déconvenue, la direction de Temenos table désormais sur une croissance nulle des revenus de licence, contre 16-18% précédemment, et sur un repli d'un quart de l'Ebit, contre une progression de 9-11% jusqu'ici.

Les résultats trimestriels complets seront publiés le 20 octobre.

/ATS