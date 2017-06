Le patron du groupe NZZ part sur fond de désaccord stratégique

Le patron du groupe NZZ, Veit Dengler, en poste depuis 2013, démissionne. Lui et le conseil d'administration sont en désaccord sur la mise en place de la prochaine phase stratégique. Les deux parties estiment qu'une nouvelle personne doit accomplir cette tâche.

'Veit Dengler a dirigé l'entreprise avec succès vers le monde numérique, modernisé les processus et les structures de direction et amené les talents nécessaires à bord', souligne le président du groupe Etienne Jornod, cité dans un communiqué mercredi. 'Il s'agit désormais de réaliser et de développer les projets d'innovation lancés.'

En attendant de trouver la personne adéquate, le groupe sera dirigé ad intérim par le directeur des finances Jörg Schnyder.

/ATS