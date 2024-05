Le plan de Delphine Bachmann pour booster l'attractivité du canton

A Genève, la conseillère d'Etat à la tête de l'économie et de l'emploi a présenté vendredi la feuille de route de son département pour 2023-2028. Delphine Bachmann compte défendre l'attractivité de Genève en renforçant l'innovation et l'employabilité.

'Si Genève est considérée aujourd'hui comme attractive, elle doit néanmoins mieux se vendre et vendre ses atouts', a relevé devant les médias la cheffe du Département de l'économie et de l'emploi (DEE). Près d'une année après son entrée en fonction, l'élue du Centre, qui a voulu prendre le temps de consulter les partenaires, a dévoilé les orientations du DEE et les contours des réformes à venir.

Le plan d'action du DEE se décline en 19 mesures. Il s'agit notamment de développer une stratégie de marketing territorial, en misant davantage sur l'innovation. La conseillère d'Etat compte sur le développement du Campus Biotech, qui est actuellement 'une pépite inexploitée'. Des rencontres sont prévues avec les acteurs du terrain, l'une le 23 mai et l'autre en novembre.

/ATS