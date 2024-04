Le premier « Monsieur Eau » du Valais a pris ses fonctions

Laurent Horvath est le premier délégué aux questions relatives à l'eau en Valais. Les contours de sa mission ont été présentés jeudi devant la presse. Entré en fonction le 1er avril, il devra composer avec les communes, autonomes en matière de gestion de l'eau.

La gestion de l'eau est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Le Valais en est conscient et a voulu donner un signal fort en étant l'un des premiers cantons à se doter d'une stratégie 'Eau' en 2014.

Dix ans plus tard, la stratégie cantonale 'progresse', assure-t-il. 'La moitié des 39 mesures destinées à mettre en place une gestion coordonnée de l'eau a un taux d'avancement égal ou supérieur à 75%, et cinq d'entre elles sont entièrement réalisées', a annoncé Franz Ruppen chef du département de la mobilité, du territoire et de l'environnement.

Parmi ces mesures concrétisées, figure la nomination d'un délégué aux questions relatives à l'eau. 'Depuis que je suis arrivée au gouvernement, il y a trois ans, je me suis battu auprès du Conseil d'Etat, puis du Grand Conseil pour obtenir ce poste', a précisé le chef de département.

