Le premier parc éolien vaudois a été inauguré à Sainte-Croix

Le parc éolien de Sainte-Croix a été officiellement inauguré mardi. Plus de 100 invités ont participé à une cérémonie sur les crêtes du Jura vaudois, où se dressent désormais six éoliennes.

Ce premier parc vaudois, et deuxième du pays en taille après celui du Mont-Crosin dans le Jura bernois (16 éoliennes), sera mis en service en novembre. Il couvrira la consommation électrique annuelle des 6100 ménages de Sainte-Croix et de ses entreprises.

Il a fallu un quart de siècle pour concrétiser ce projet, dont la première étude de faisabilité date de 1998. Les tensions ont été régulières dans la région. Et après un marathon juridique, le Tribunal fédéral avait donné son feu vert en avril 2021. Les travaux avaient démarré six mois plus tard.

