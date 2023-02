Le première édition du Motofestival a attiré 40'000 visiteurs

Le Motofestival, dont la première édition s'est tenue de jeudi à dimanche dernier avec un an de retard pour cause de pandémie de coronavirus, a drainé dans les halles de Bernexpo quelque 40'000 enthousiastes de deux-roues, plus d'un tiers de moins que Swiss-Moto.

Dans un communiqué, l'organisateur évoque une 'première édition couronnée de succès', même si le nombre visé initialement était de 55'000 visiteurs. En 2020, lors de la dernière édition de Swiss-Moto, dénomination de la grand-messe suisse de la moto jusqu'à l'éclatement de la crise pandémique, l'organisateur d'alors (MCH) avait recensé plus de 65'000 visiteurs à Oerlikon.

La manifestation a 'clairement démontré l'importance d'organiser un tel événement en live, permettant ainsi un échange direct et une véritable expérience du salon, tant pour les exposants que pour le public', a déclaré le directeur général (CEO) de Bernexpo, Tom Winter, qui estime que le numérique ne peut restituer que partiellement 'l'émotion générale suscitée par la visite d'un salon'.

Même son de cloche du côté de l'association des importateurs Motosuisse, dont le président Jörg Bucher souligne la nécessité d'offrir au public une manifestation d'envergure nationale. 'La moto est avant tout une passion, une expérience émotionnelle que de nombreuses personnes souhaitent partager avec d'autres', affirme l'Argovien.

'Le succès de la première édition du Motofestival nous rend confiants quant à la possibilité d'élargir encore l'offre des exposants l'année prochaine', a de son côté déclaré Rafael Torres, directeur de la manifestation qui a réuni quelque 125 exposants, parmi lesquels les principaux constructeurs, à l'exception de Yamaha et Ducati, ainsi que KTM et ses marques associées (Husqvarna, GasGas et MV Agusta).

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une deuxième édition, du 28 février au 4 mars prochain.

/ATS