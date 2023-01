Le prix Wakker 2023 à la petite ville st-galloise de Lichtensteig

Lichtensteig, petite ville de moins d'un millier d'habitants au coeur du Toggenbourg saint-gallois, est la lauréate du prix Wakker 2023. Ce prix récompense le courage de la 'Mini.Stadt' pour l'animation innovante de la vieille ville et des bâtiments industriels.

Grâce à l'animation innovante de ces espaces, la petite ville du Toggenbourg a retrouvé une nouvelle conscience de soi, a écrit Patrimoine suisse mardi. C'est la perspective de l’arrivée d’un commerce érotique dans une ruelle paisible de la vieille ville, suscitant les protestations de la population, qui en fut le déclic.

Elle a déclenché une réaction à long terme: les milieux politiques et économiques ainsi que les habitants ne voulaient plus de ce dépeuplement continuel. Ils ont développé de nouveaux projets innovants pour animer les espaces inoccupés.

Vision 2050

Depuis, Lichtensteig se positionne volontairement de manière ambivalente comme une mini-ville de campagne, sûre d'elle qui 'offre un espace à prix raisonnable pour la réalisation de ses propres visions et idées', écrit Patrimoine Suisse. Ainsi, les autorités soutiennent les initiatives qui animent les rez-de-chaussée et les friches.

Lichtensteig parvient depuis à attirer de nouveaux habitants et à retenir ceux qui sont déjà installés. La culture devient possible et le caractère d'un centre urbain dans une région rurale se renforce, souligne Patrimoine Suisse.

La stratégie 'Mini.Stadt' n'est pas un projet avec une échéance finale, mais un processus avec un potentiel d'avenir. Les défis restent élevés et constants, précise Patrimoine Suisse. Ainsi, la ville s'est récemment dotée d'une vision et d'une stratégie pour le développement territorial jusqu'en 2050 qui devraient également offrir des chances importantes de revaloriser l'image de l'habitat en dehors de la vieille ville.

Age d'or

Pendant des siècles, Lichtensteig a été le centre urbain prospère de la campagne du Toggenbourg, où se faisait le commerce régional et dont la production était destinée au marché national et international. La petite ville est considérée comme l'un des sièges fondateurs de l'UBS et comme le lieu où la seconde a été inventée.

Mais après l'âge d'or, il ne reste plus qu'une vieille ville et des bâtiments industriels avec de grands espaces vides, car l'économie locale a commencé à chanceler dans les années 1970. Des centaines d'emplois dans l'industrie, le commerce et les services ont disparu et la population n'a cessé de diminuer jusqu'à récemment. Résultat: des rez-de-chaussée vides et des friches industrielles sous-utilisées dans le centre-ville.

Patrimoine suisse décerne chaque année le Prix Wakker, doté de 20'000 francs, à une commune ou, dans des cas exceptionnels, à des organisations ou des associations. L'attribution du prix a été rendue possible pour la première fois en 1972 grâce à un legs de l'homme d'affaires genevois Henri-Louis Wakker à Patrimoine suisse.

