Le projet de barrage du Triftsee bloqué par des écologistes

Le projet du Trift des Forces motrices d'Oberhasli (BE), qui vise à construire un barrage et une centrale énergétique sur le Triftsee, est retardé d'au moins deux ans. Les écologistes d'Aqua Viva et de la Société du Grimsel font opposition.

Les Forces motrices ont annoncé vendredi le report au projet, après que les deux organisations ont attaqué l'octroi de la concession. Il revient désormais, dans un premier temps, au Tribunal administratif de trancher.

Aqua Viva dispose du droit de recours associatif qui lui permet, si elle le souhaite, de s'opposer à la concession jusqu'au Tribunal fédéral. Si l'affaire devait aller jusque-là, les porteurs du projet craignent dans le meilleur des cas un report de trois ou quatre ans.

Les Forces motrices d'Oberhasli (KWO) prévoient, dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, une nouvelle centrale sur le lac glaciaire du Trift qui permettrait de produire 145 gigawattheures d'électricité d'origine renouvelable par an.

Le Grand conseil a donné son feu vert. Plusieurs grandes organisations écologistes comme Pro Natura, le WWF ou Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ont été consultées et associées, mais Aqua Viva et la Société du Grimsel ont refusé de participer à l'élaboration du projet.

Aujourd’hui, l’eau du lac est déjà captée à la station supérieure du téléphérique et acheminée soit à la centrale de Hopflauenen, soit vers celles de la Vallée de l’Aar. A l’avenir, l’eau serait captée et turbinée à la nouvelle centrale à la station supérieure du téléphérique. Ces quelque 400 mètres de dénivelé gagnés permettraient de produire les 145 gigawattheures d’électricité supplémentaires.

