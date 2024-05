Le taux de chômage a reculé en avril

Le taux de chômage a diminué en Suisse en avril à 2,3%, après 2,4% en mars. En tout, 106'957 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP).

C'est 1636 de moins que le mois précédent, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le chômage a augmenté de 16'423 personnes (+18,1%) sur un an, d'après le communiqué publié mardi. L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 177'570 personnes, soit 822 de moins que le mois précédent et 21'534 (+13,8%) de plus qu'au même mois de 2023.

Le chômage des jeunes a diminué de 4,4% sur un mois, mais a augmenté de presque 18% sur un an. Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a lui reculé respectivement de 1,1% et crû de quasiment 12%.

/ATS