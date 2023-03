Le timbre SMS sera remplacé par un timbre numérique en juillet

La Poste va cesser d'utiliser son timbre SMS actuel à partir de l'été. Il sera remplacé par un timbre numérique doté de bien plus de fonctions, a indiqué la Poste mercredi.

Le timbre SMS, un code à douze chiffres sur l'enveloppe, existe depuis dix ans. Depuis novembre 2022, la Poste met aussi ce service à la disposition de ses clients dans l'application postale sur leur smartphone. Elle s'appelle désormais DigitalStamp et dispose de plus de fonctions: elle permet d'affranchir non seulement le courrier A, mais aussi le courrier B, ainsi que les grandes lettres et les colis. Le service SMS traditionnel sera abandonné au 1er juillet.

Selon la Poste, rien ne changera pour les clients - si ce n'est qu'ils n'enverront plus de SMS au numéro 414, mais devront ouvrir l'application de la Poste.

Le géant jaune explique ce changement par le fait que la technologie SMS ne permettait plus de proposer de nouvelles fonctions. Parallèlement, de plus en plus de clients utilisent l'application de La Poste sur leur smartphone.

/ATS