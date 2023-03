Le trafic entre la Suisse et la France perturbé par la grève

La grève en France contre la réforme des retraites va fortement perturber mardi et mercredi le trafic entre la Suisse et l'Hexagone. Les trains TGV, TER et Léman Express mais aussi les liaisons aériennes seront impactées.

Les trains en Suisse circulent normalement, indiquent lundi en fin de journée les CFF. Ces derniers renvoient aux sites Internet des différentes compagnies affectées par le mouvement social outre-Jura.

'La circulation des trains sera très fortement perturbée le mardi 7 et mercredi 8 mars 2023 sur l’ensemble des lignes opérées par TGV Lyria', indique cette dernière sur son site. Le préavis a commencé lundi soir à 19h00.

Mardi 7 mars, six liaisons TGV sont supprimées entre Genève et Paris, huit entre Lausanne et Paris, autant entre Zurich et Paris et deux entre Paris et Bâle. Le plan de transport devrait être actualisé l'avant-veille du départ, à partir de 18h00. La SNCF indique de son côté que seul un TER sur cinq circulera.

Le Léman Express annonce des perturbations dès lundi: à compter de 20h00, aucun train ne circule en Haute-Savoie. Depuis Coppet, les trains auront pour terminus Chêne-Bourg. En Haute-Savoie, des bus de substitution seront mis en place. Mardi, la plupart des lignes seront à l’arrêt sur territoire français et remplacées par des bus.

Sur le site du transporteur aérien Swiss, les voyageurs sont informés qu''il pourrait y avoir des perturbations sur les vols du groupe Lufthansa à destination et en provenance de la France' de mardi jusqu'à vendredi.

/ATS