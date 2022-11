Le vice-président d'Alpiq prévoit un manque d'énergie persistant

La Suisse doit se préparer à vivre pendant plusieurs années encore avec un manque d'énergie, prévient le vice-président du groupe électrique Alpiq. Même si la Suisse devrait passer l'hiver sans pénurie, il est encore trop tôt pour lever l'alerte, ajoute-t-il.

Plusieurs voisins de la Suisse dépendent fortement de centrales à gaz pour la production de l'électricité, relève Michael Wider dans un entretien diffusé dimanche par la Neue Zuercher Zeitung. 'Si l'approvisionnement en gaz de l'Europe devait manquer au cours d'un prochain hiver, cela poserait inévitablement un problème à la Suisse', ajoute-t-il, soulignant que la Suisse est très étroitement liée à l'Europe en matière d'électricité.

Le responsable préconise une utilisation beaucoup plus efficace du courant en Suisse pour remédier une éventuelle pénurie d'électricité. Il prône aussi de développer le plus rapidement possible les capacités de production.

Alpiq participe à 4 des 15 projets, qui ont été discutés lors de la table ronde sur l'énergie hydraulique, note M. Wider. 'Ces installations pourront renforcer la sécurité d'approvisionnement, surtout en hiver'.

Mais 'l'hiver est encore long', avertit-il. Vendredi dernier encore, l'exploitant français de l'électricité a évoqué un risque accru de pénurie d'approvisionnement en hiver, la maintenance de plusieurs centrales nucléaires prenant plus de temps que prévu, indique M. Wider.

