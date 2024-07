Lehner Versand rachète le vendeur sur catalogue Vedia

Le spécialiste de la vente par correspondance Lehner Versand rachète son homologue genevois Vedia. La reprise, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, sera effective au 1er octobre.

'Cette acquisition est réalisée pour des raisons économiques', précise vendredi à l'agence de presse AWP une porte-parole de Vedia, confirmant une information publiée par Tamedia. 'Les synergies créées par ce rapprochement permettront de pérenniser la marque sur le marché suisse', ajoute-t-elle.

Sur la cinquantaine de collaborateurs employés actuellement à Genève 'une partie' conserveront leur emploi, indique encore Vedia, sans donner de précision. Cela concernerait 10 à 20 salariés, selon l'article.

Le point de vente à Genève 'continuera pour l'instant à être exploité', notent encore les deux entreprises dans un communiqué conjoint. D'ici à la fin de l'année, la logistique sera transférée au siège principal de Lehner Versand à Schenkon.

Ce dernier reprend ainsi tout l'opérationnel, soit l'ensemble des activités commerciales (vente par correspondance et commerce en ligne), incluant le stock de marchandises et les relations clients. Le groupe lucernois acquiert de ce fait les données d'une clientèle principalement domiciliée en Suisse romande, où il peut désormais renforcer sa présence et poursuivre 'sa stratégie de croissance modérée dans le secteur très disputé du commerce en ligne et à distance en Suisse'.

Actif dans la vente sur catalogue et en ligne, mais disposant également de dix points de vente en stationnaire, principalement en Suisse alémanique, en plus de de celui de Granges-Paccot dans le canton de Fribourg, Lehner Versand emploie quelque 300 collaborateurs et réalise plus de cent millions de francs de chiffre d'affaires. De son côté, Vedia revendique 'plusieurs dizaines de millions' de recettes.

/ATS