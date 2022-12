Les Bains de Saillon rouvrent après deux ans de travaux

Ravagés par un incendie il y a deux ans, les Bains de Saillon (VS) rouvriront leurs portes mardi. Pour l'heure, le complexe a recruté quelque 90 nouveaux collaborateurs dont une trentaine d'anciens employés.

'Cette rénovation a été l’occasion pour les Bains de Saillon de procéder à de nombreuses transformations afin d’améliorer la qualité de ses infrastructures et l'accueil de ses clients', a indiqué le complexe vendredi dans un communiqué. Le relifting a porté notamment sur l'étanchéité des bassins, le revêtement des sols, la sonorisation, les filtres à eau ou encore l'énergie, avec 'la pose de panneaux photovoltaïques complémentaires'.

Le chantier a duré deux ans. 'La rénovation proprement dite a commencé en janvier 2022, l'année précédente étant consacrée à l'assainissement et au nettoyage', a précisé à Keystone-ATS Felipe Gonzalez, directeur de l'entreprise en charge des rénovations.

Ce dernier souligne 'les difficultés d'approvisionnement au niveau international'. C'est 'notamment à cause des pénuries mondiales' que le spa ouvrira en mars prochain.

170 employés à terme

Le complexe emploiera à terme 170 personnes. 'Quarante employés sont restés suite à l'incendie, nonante environ ont été recrutés pour la réouverture et quarante seront recrutés d'ici mars', détaille Dan Meylan, directeur de l'Hôtel et des Bains de Saillon.

Le patron espérait en septembre dernier pouvoir recruter d'anciens employés: pour l'heure, ils constituent le tiers du staff des nouveaux collaborateurs.

Pour mémoire, en 2021, 117 personnes avaient perdu leur poste sur les 167 employés que comptait le complexe. Les syndicats chrétiens du Valais (SCIV) et Unia avaient alors dénoncé la non-entrée en matière de l'entreprise 'sur la négociation d'un plan social' et la direction avait expliqué n'avoir 'pas les moyens' de proposer un tel plan en raison de réserves insuffisantes après presque un an et demi de Covid-19.

Plus de 40 millions de francs

Si les Bains de Saillons ont été rénovés durant deux ans, c'est en raison d'un incendie dans un local technique provoqué par un court-circuit le jour de Noël 2020. Personne n'avait été blessé, mais les dégâts occasionnés étaient importants et l'établissement avait annoncé en juin 2021 qu'il resterait finalement fermé jusqu'en décembre 2022.

'Les galeries techniques avaient été totalement détruites, tout le reste du complexe était recouvert de suie', se remémore Dan Meylan. 'Cela a rendu nécessaire le remplacement de la totalité de nombreux équipements.'

Le directeur ne peut indiquer précisément le coût de la rénovation, mais il estime que 'cela se chiffrera à plus de 40 millions de francs'. En 2019, le complexe avait enregistré près de 500'000 entrées, il espère renouer avec une telle fréquentation.

/ATS