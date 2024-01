Les CFF permettent de signaler les incidents via des codes QR

Les CFF testent des codes QR permettant aux clients de rapporter des incidents liés à la sécurité dans certains trains grandes lignes. Ils doivent ainsi pouvoir signaler de manière simple et anonyme tout comportement inapproprié, ont indiqué les CFF jeudi.

Les codes QR apposés en-dessous des fenêtres des trains sélectionnés invitent depuis janvier à signaler tout comportement inapproprié via un téléphone portable. Ils complètent un projet-pilote des CFF comportant un outil de signalement en ligne, déjà en place depuis le 11 décembre.

'Ce projet doit permettre de savoir si l'outil d'annonce en ligne est utilisé par les clients sous cette nouvelle forme', a indiqué une porte-parole des CFF à Keystone-ATS. 'La sécurité dans les trains est jugée élevée par les voyageurs, mais des incidents peuvent malgré tout survenir et avoir un effet négatif sur le sentiment de sécurité', a-t-elle expliqué.

Le fait de ne pas signaler de tels incidents peut entraîner la perte d'informations précieuses qui pourraient permettre d'affiner les mesures de prévention.

Du vandalisme au harcèlement

Tous les incidents qui donnent un sentiment d'insécurité - du vandalisme au harcèlement - peuvent être signalés. Le formulaire en ligne ne remplace toutefois pas l'appel d'urgence dans les situations de détresse et ne sert pas non plus à porter plainte, relève la porte-parole.

Pour la phase de test, les codes QR ont été placés dans certains trains de la ligne IC5, qui circulent entre Genève-Aéroport, Lausanne, Bienne, Zurich et St-Gall jusqu'à Rorschach. La raison pour laquelle cette ligne a été choisie est que ces trains parcourent de plus longues distances et circulent entre les frontières linguistiques et les grandes villes, précisent les CFF.

Ce projet-pilote sera probablement mené jusqu'à la fin mars. Etant donné qu'il n'est en cours que depuis à peine plus d'un mois, les CFF disent ne pas encore être en mesure de donner des indications sur la fréquence et le type d'annonces. Divers médias ont déjà signalé le nouveau dispositif.

